Addio inverno, benvenuta primavera! Viole, magnolie, forsizia… finalmente è tutto un fiore (Foto)

Il 20 marzo è la data dell’equinozio di primavera, il giorno in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. Dal 2008, la data di inizio primavera è stata spostata al 20, quando molti di noi l’hanno sempre festeggiata il 21 marzo. Questo cambio è dovuto sia all’inclinazione dell’asse terrestre sia all’impostazione del calendario gregoriano.

L’equinozio di primavera, che scientificamente è il momento esatto in cui il Sole è allo Zenit all’equatore e i suoi raggi cadono perpendicolari sull’asse di rotazione terreste, è sempre stato considerato come un simbolo di rinascita. E allora, perché non lasciarsi incantare dalla “grande bellezza” della natura che si risveglia e ci ricorda quanto è affascinante il mondo che abitiamo?