Bra, buona la prima per Disco soup, l’iniziativa “Slow” contro gli sprechi alimentari

Ecco qui una bella notizia. Si tratta di qualcosa di cui essere veramente orgogliosi: Bra è in pole position nella lotta agli sprechi alimentari. Grazie all’iniziativa che ha coinvolto la Città di Bra, Slow Food Bra e Mercati della Terra, Slow Food Comunità, Youth of Bra/Pollenzo for food activism community e la sezione Alpini di Bra, sono state recuperate eccedenze alimentari e destinate alla tavola.