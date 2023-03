“Didattiland”: la primaria di Roccabruna a Saluzzo per il Terres Monviso Outdoor festival

Scuole che vivono e raccontano i territori alpini. Davvero importante è stata la riflessione sul vivere all’aria aperta e soprattutto sull’outdoor in tutte le sue forme, il suo particolare concentrarsi su un modo di incontrare il territorio: lento, sostenibile, meditato. Insomma, vero. Ed ancora, l’entusiasmo che sta muovendo da anni un territorio, quello che guarda al Monviso, l’orgoglio che sta crescendo di valle in valle nello scoprire i risultati del lavorare insieme, del condividere, del conoscersi.

Ad essere messi in evidenza sono stati i vantaggi dell'apprendimento in ambiente outdoor, le esperienze di sviluppo che la didattica e la comunicazione permettono ai vari territori. Un’esperienza unica per i 46 studenti della scuola di Roccabruna, che hanno avuto la possibilità di incontrare associazioni e accompagnatori, cimentandosi in divertenti prove e laboratori per un momento a loro dedicato. I docenti e le scuole hanno, infinite, scoperto le proposte gite 2023, rigorosamente outdoor e firmate Alpi piemontesi.