Domani a Carrù arriva il mare: si svela l'iniziativa legata ai misteriosi biglietti comparsi in paese

Verrà così svelata l'iniziativa dietro ai misteriosi biglietti comparsi in paese nelle scorse settimane.

A chiedersi la ragione e il significato di questi messaggi non sono stati pochi, c'è chi ha chiesto risposte sui gruppi Facebook, chi in giro per il paese e chi ha provato a chiedere anche ai giornali.

Fino ad oggi è stato mantenuto il massimo riserbo, anche il primo cittadino, il sindaco Nicola Schellino, non ha voluto rivelare alcuna informazione, affermando: "In tutto il Piemonte saremo gli unici a poter vantare il mare e, magari, un piccolo lido. Ne ho già in mente il nome: 'Lido dei Due Buoi'! Un doveroso omaggio alla nostra tradizione contadina.”