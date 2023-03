I commedianti niellesi tornano in scena con “Sarto per Signora”

Dopo le brillanti rappresentazioni culminate con la rassegna teatrale al teatro Toselli di Cuneo (1° premio come miglior attore, con 12 compagnie, al nostro Mario Barra), i Commedianti Niellesi, per accontentare le innumerevoli richieste, ritornato alla Sala Polivalente di Niella Tanaro (presso area sportiva) venerdì 31 marzo ore 21 con la loro ultima commedia “Sarto per Signora”.

Numerose sono le richieste di partecipazione in altre sale ed i Commedianti sono onorati e felici di aver avuto un così largo consenso e ringraziano tutti per il calore manifestato.

Per info ed informazioni: Ferrero Claudia telefono 331-2986821