La Morra, le tante iniziative dell'Associazione Pensionati

Sempre molto attiva l’Associazione Pensionati di La Morra che, grazie alla sua presidente Paola Gallina, durante il corso dell’anno propone ai suoi associati tante iniziative, dalle gite alle vacanze, dai pranzi alle visite a sfondo culturale.

Un esempio è stata l’ultima gita, effettuata lo scorso 8 marzo, in occasione della festa della donna, con una giornata densa di cultura e arte e, ovviamente, un piacevole momento conviviale.

“Per la festa della donna - racconta Paola Gallina - l’8 marzo, siamo andati a visitare la Certosa di Pavia e i luoghi simbolo della città, come il famoso ponte coperto, il duomo, la nota Università e il monumento alla lavandaia. Poi siamo stati in un’azienda produttrice di riso, per vedere tutti i vari processi di lavorazione, partendo dalla pianta per arrivare al sacchetto sottovuoto. La giornata della donna l’abbiamo voluta vivere come un tributo ai mestieri ed ai lavori che nel corso dei secoli hanno sottolineato la storia della forza e della volontà femminile”.

Per la fine del mese di marzo è in programma una visita all’insegna del relax. Partenza in pullman riservato da La Morra diretti sull’affascinante isola di Ischia, dove i partecipanti trascorreranno una settimana dedicata al benessere in un hotel 4 stelle.

Fin dalla sua fondazione, l’Associazione Pensionati La Morra ha perseguito con successo l’obiettivo di offrire momenti di aggregazione, svago, momenti culturali, sportivi, artistici e turistici. Non ci sono limiti di età per iscriversi, lo si può fare anche se non si è pensionati o in età pensionabile, ci si può iscrivere con una modesta quota annua, che permetterà di partecipare a eventi, viaggi e altro, con tariffe agevolate, altrimenti esiste anche la possibilità di essere soci sostenitori.

Per chi ne volesse sapere di più, può chiamare il numero 334/3305654 o scrivere una mail a gallinapaola@libero.it o, infine, recarsi presso la sede di via Richieri 1 a La Morra. Tutti gli eventi e le iniziative sono presenti anche sulla pagina Facebook dell’Associazione Pensionati di La Morra.