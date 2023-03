Mondovì in Grande presenta "Photovì": un evento tra foto, musica e cultura

L'associazione Mondovì in Grande presenta " Photovì ", un evento incentrato sul mondo della fotografia e non solo.

"Vi aspettiamo numerosi, - commentano da Mondovì in Grande - per una giornata all'insegna della fotografia, della musica e della buona compagnia. Ringraziamo i giudici del contest, ovvero Davide Gonella e Lorena Durante di Mondovìphoto, Massimo Rinero di Magic Fotovideo, e i videomakers Alberto Martinetti e Christian Zunino. Una menzione speciale per l'Aeroclub di Mondovì e per il Museo della Stampa, che hanno fornito rispettivamente il primo premio e la location per l'evento."