All'Arte Bianca di Neive il campionato nazionale di pasticceria dedicato agli istituti alberghieri

Sessanta giovani talenti italiani nel campo della pasticceria gareggiano per contendersi il titolo di miglior pasticciere d’Italia juniores al Campionato Nazionale di Pasticceria dedicato agli istituti alberghieri. La manifestazione, ideata e diretta dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto I.I.S.S. “Piera Cillario Ferrero” di Neive, va in scena dal 28 al 30 marzo a Neive, Cuneo.



Il campionato, arrivato quest’anno alla sua quinta edizione, ha come tema “Il Piemonte e la nocciola” e vede per tre giorni trenta scuole alberghiere del Paese realizzare una torta moderna che abbia come base il simbolo per eccellenza della terra ospitante: la Nocciola Tonda Gentile delle Langhe.



“Questa manifestazione è per la Federazione un vero vanto – afferma Matteo Cutolo, presidente FIPGC –. Lo scopo è quello di valorizzare le eccellenze, le competenze e le capacità metodologiche dei pasticcieri del futuro, in un’ottica di crescita e soprattutto di confronto. I giovani partecipanti avranno la possibilità di uscire dalla propria classe e confrontarsi con il resto d’Italia, per mettersi alla prova, per imparare, per portare nuove idee”.



Ciascuna scuola sarà rappresentata da una squadra formata da due allievi, che si sfideranno in sei team per volta, e che saranno valutati da una giuria composta da maestri pasticceri della FIPGC, in particolare Fabio Orlando, presidente di Giuria, Gennaro Filippelli, Fabio Albanesi, Silvano Baldi, rappresentanti del Ministero della Pubblica Amministrazione con la dottoressa Carla Galdino, Rossana Bosatra, responsabile Marketing CSM Ingredients, e da una giuria tecnica con Alfonsa Lanza, Onelio Napolitani, Luigi Femiano.



Verrà valutata la capacità degli studenti di elaborare una ricetta in autonomia, di curare con professionalità tutte le fasi della preparazione, di tenere pulito e in ordine il piano di lavoro, ma anche la composizione artistica del dolce e l’efficacia comunicativa nel descrivere il prodotto presentato.

Il vincitore si aggiudicherà il titolo di Migliore Pasticciere e il compito di organizzare e gestire il Campionato Nazionale degli Istituti Alberghieri del 2024.



“Siamo arrivati al quinto anno consecutivo della manifestazione fiore all’occhiello della Federazione. Si tratta di un appuntamento oramai immancabile per i giovani che vogliono intraprendere la professione del pasticciere – dice Maurizio Santilli, vicepresidente FIPGC e responsabile internazionale comparto scuole FIPGC –. Ogni anno siamo ospiti in regioni differenti e ogni anno vediamo giovani talenti dimostrare l’amore per questa professione attraverso gli ingredienti tipici del territorio ospitante, è una vera festa dei giovani e del made in Italy”.



Durante la tre giorni, inoltre, corsi di formazione, master, convegni e workshop su temi relativi alla pasticceria, al turismo e ai beni culturali della Regione Piemonte e delle bellezze di Neive e Alba.



Il Campionato sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria: www.facebook.com/fipfederazionepasticceria/.