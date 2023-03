Ormea, prosegue con successo la mostra fotografica "Vita morte miracoli" di Marilaide Ghigliano

Prosegue con successo la mostra fotografica "Vita morte miracoli" nelle sale espositive della Casa delle Meridiane, in Via Roma 3 a Ormea, che rimarrà aperta fino al 25 aprile, tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Si tratta di 44 fotografie in bianco e nero, che raffigurano donne di differenti età, ruoli, attività, scattate tra il 1970 e il 1986 in diversi paesi del Sud Europa.

Ricorda l'autrice: "Il tempo delle donne nel sud europeo scivola via velocissimo tra un mondo che è già quasi perduto e uno non ancora chiaramente definito. Le generazioni si incalzano e trovarsi in mezzo non più giovani e non ancora vecchie è davvero una immensa fatica. Così le donne senza storia sciamano fuori di casa appena possibile e, incontrandosi per strade e mercati, si raccontano "vita, morte e miracoli".