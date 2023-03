Proseguono i lavori in via Bollati a Moretta

Proseguono a ritmo spedito i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Umberto I e in via Bollati nel comune di Moretta.

Dopo una prima fase di cantiere in piazza, con il rialzo dell’area lungo il fossato del castello sull’angolo con via Santuario, i lavori si concentrano ora in via Bollati e nella piazzetta di Vouneuil Sous Biard.

Sta prendendo forma la nuova scalinata di accesso alla piazza e alla palazzina Asl dalla via sottostante. Il muro di cemento sarà inoltre abbellito da aiuole da elementi di arredo.