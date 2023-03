Rinnovata la convenzione tra ATL del Cuneese e il Comune di Roccabruna

Il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo e il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi hanno siglato il rinnovo della convenzione con la quale il Comune di Roccabruna affiderà anche per il triennio 2023-25 la gestione del Centro visite di Rocceré, uno dei più importanti siti di arte rupestre dell'età del Bronzo a livello europeo, censito per la prima volta nel 1993 dalla Carta Archeologica del Piemonte. Il sito detiene il primato per il livello di concentrazione di incisioni, con oltre 35.000 coppelle in circa 20.000 mq., e vanta il calendario solare preistorico allineato a solstizi e equinozi.

Il Centro visite, situato in frazione Sant’Anna di Roccabruna, sarà aperto al pubblico a partire dal 1° giugno al 31 luglio e dal 21 agosto al 30 settembre la domenica dalle ore 10 alle 18; dal 1° al 20 agosto il centro sarà aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 18 e dal 7 al 20 agosto tutti i giorni, con lo stesso orario.

“Sono molto contento che il Comune di Roccabruna sia entrato a far parte della compagine sociale dell’ATL del Cuneese: un’azienda seria e professionale che conosce bene la realtà territoriale ed ha la capacità di prestare servizi adeguati alle esigenze turistiche. Questa collaborazione ci permetterà di promuovere ancor meglio un sito storico e naturalistico unico, con grande attenzione alla tutela ambientale” afferma il primo cittadino Marco Arneodo.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Roccabruna per la fiducia accordata. Il Centro visite di Rocceré entra così a far parte della rete di Uffici Turistici e Infopoint gestiti dall’ATL attraverso personale qualificato, in grado di presentare le eccellenze di ogni singola realtà e di fornire ai visitatori gli spunti utili per costruire al meglio una vacanza appagante” confermano i vertici dell’ATL del Cuneese.