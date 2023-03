Backstage: rivedi la puntata dedicata all'oroscopo di marzo

L' ultima puntata di Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, andata in onda giovedì 16 marzo, è stata dedicata all'oroscopo di marzo.

Nel corso della trasmissione é intervenuta cartomante sensitiva Barbara che, attraverso la lettura delle carte tarocchi, ha riassunto gli ultimi giorni del mese segno zodiacale per segno zodiacale e regalando ai nostri videospettatori il messaggio degli angeli.

Si ringrazia Danilo Paparelli per le vignette, Enrico Sabena per la sigla e Raffaele Massano per la regia.

Rivedi la puntata: