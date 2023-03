Un successo l’open day “corso di pilota di linea” presentato in Confcommercio Cuneo

Lo scorso sabato 18 marzo, la sede di Confcommercio di Cuneo ha ospitato la presentazione del nuovo corso di assoluto livello rivolto a giovani che vogliono intraprendere una carriera lavorativa da pilota di aerei di linea.

Al tavolo dei relatori erano presenti il comandante Stefano Buratti di Aero Locarno, il direttore di Confcommercio Marco Manfrinato, il presidente Luca Chiapella, la direttrice dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi Anna Milanese e il presidente di AscomForma Marco Fuso.

“Abbiamo accettato con molto piacere l’invito della direttrice Anna Milanese e del comandante Stefano Buratti nell’essere partner attivi in questa iniziativa non proprio usuale per la nostra provincia. La sinergia tra queste tre realtà porterà sicuramente benefici al nostro territorio e alle imprese che vi risiedono. Mi ha fatto estremamente piacere vede oltre 50 persone sedute nel salone polivalente ‘Aurelia Della Torre’, risposta concreta ad una nuova attività che andremo a perfezionare nelle prossime settimane” introduce i lavori il presidente Luca Chiapella.

La direttrice dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi Anna Milanese “… crediamo fortemente in questo progetto che vede come protagonista assoluto il nostro territorio che, anche grazie al suo aeroporto, negli anni è diventato uno delle mete turistiche più richiede e di maggior eccellenza presenti in Italia. Oltre a Confcommercio, vorrei ringraziare il comandante Stefano Buratti per averci selezionati tra 5 località che avevano dato disponibilità ad organizzare questo importante corso…”.

“Stiamo lavorando per creare un’offerta di assoluto valore per i giovani che si iscriveranno a questo corso. Confcommercio ha attivato la propria struttura per trovare i giusti spazi per i corsisti dove possano trascorrere i prossimi mesi, studiare e raggiungere comodamente l’aeroporto di Levaldigi. Con un unico interlocutore gli studenti potranno beneficiare di tutti i servizi necessari e indispensabili per poter conseguire questo obiettivo: alloggi, utenze, assicurazioni, trasporti, ecc… tutto con organizzato nei minimi dettagli da Confcommercio Cuneo” chiarisce gli aspetti tecnici e operativi il direttore Marco Manfrinato.

“Confcommercio e AscomForma si impegnano da sempre a cogliere nuove opportunità che permettano ai nostri giovani e alle nostre imprese di essere all’altezza con le nuove esigenze del mercato. La lungimiranza ha sempre caratterizzato la nostra associazione e gli imprenditori che ne fanno parte. Questa è una nuova sfida e un nuovo collettore tra le nostre aziende che offriranno servizi primari ai corsisti e i ragazzi che studieranno con impegno e determinazione per raggiungere questo loro importante obiettivo sotto l’attenta direzione della scuola Aero Locarno” queste le parole di Marco Fuso.

Il comandante Stefano Buratti di Aero Locarno ha presentato agli ospiti presenti in sala il proprio curriculum e il percorso formativo svolto per arrivare a gestire una scuola che ogni anno forma oltre 120 piloti e aspiranti piloti “… da oltre trent'anni, Aero Locarno forma i piloti del domani in quanto dopo aver completato la scuola di volo, lavorano come piloti professionisti di linea per grandi compagnie aeree internazionali come Swiss, Ryanair, Lufthansa, Ethiad e Emirates. Alcuni di loro hanno seguito una carriera di pilota militare e oggi pilotano gli FA-18, o i Super Puma delle Forze Aeree svizzere. Altri invece hanno scelto la carriera di istruttore di volo, trasmettendo il loro entusiasmo e le loro conoscenze agli allievi che hanno scelto l'aviazione come traguardo. La maggior parte di chi decide di iscriversi alla scuola di volo di Aero Locarno ha un obiettivo meno ambizioso ma non per questo meno stimolante: diventare un pilota privato e concedersi il piacere di volare - con amici e familiari - nei cieli svizzeri o all'estero”.

a scuola Aero Locarno accetta le candidature di studenti sia senza esperienza di volo sia che stiano frequentando corsi PPL o che siano già in possesso di una PPL.

Il corso prevede delle selezioni psico attitudinali obbligatorie.

Cosa offre questo corso unico nel suo genere?

§ Corridoio preferenziale per l’assunzione come pilota presso le nostre compagnie aeree partner.

§ Uno standard di formazione unico nel panorama addestrativo.

§ Una pianificazione affidabile e veloce con completamento della formazione ATPL Integrata in 16 mesi

§ Contesto internazionale con addestramento su basi multiple e interamente in lingua inglese.

§ Possibilità di finanziamento.

§ Flotta moderna glass cockpit di ultima generazione.

Sede corso: Aeroporto di Cuneo Levaldigi

Per info e prenotazioni: 0171-604127 o info@ascomforma.it