A Dogliani si presenta il libro "Il popolo Walser" di Gian Andrea Porro

Venerdì 24 marzo 2023 alle ore 21 presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”, si svolgerà la presentazione del libro di fotografie “Il popolo dei Walser” di Gian Andrea Porro, iniziativa organizzata dai famigliari del fotografo doglianese e dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani. Parteciperà alla presentazione il Prof. Sergio Maria Gilardino, curatore dell’introduzione del volume, insigne linguista e conoscitore del popolo dei Walser, guida e compagno di Gian Andrea durante i soggiorni nelle vallate alpine.

Il libro, edito per volontà della famiglia dell’artista doglianese scomparso prematuramente nel 2019, nasce da un lavoro realizzato tra fine maggio e settembre 2006, ad Alagna Valsesia, comune della provincia di Vercelli, situato ai piedi del versante meridionale del massiccio del Monte Rosa e testimonia la cultura del popolo dei Walser, una civiltà di origine germanica, che ha saputo conservare i propri tratti caratteristici: la lingua, le tradizioni, le architetture e i bellissimi abiti indossati nei giorni di festa e lo stile di vita basato interamente sui ritmi rurali legati alle stagioni e alle feste religiose.

Nelle quasi 400 pagine, le bellissime fotografie accompagnate da brevi testi, sono in grado di documentare quel rapporto intimo e autentico tra un popolo e la sua terra (come era già riuscito bene a fare nel libro “Il popolo dei margari): immagini e particolari di volti, paesaggi, architetture, strumenti di lavoro, fauna, case, costumi e ricami che evocano, in un repertorio ricchissimo “una realtà così al di fuori di ogni realtà”.