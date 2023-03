A Frassino “Parole Erte. Storia e memoria al tempo presente”

Prende avvio sabato 25 marzo la rassegna “Parole Erte. Storia e memoria al tempo presente” organizzata dalla Biblioteca Civica di Frassino. Il programma prevede un ciclo di incontri con presentazione di libri, musica e laboratori che hanno per filo conduttore la memoria storica, la lingua e la tradizione locale declinate al tempo presente.

Durante il primo incontro Jan Peire de Bousquier racconta le profezie di Jan Toni Pirouno, personaggio dall’aura misteriosa con fama di indovino vissuto a Frassino nell’800 le cui profezie si sono tramandate soltanto nella memoria orale. Un lavoro prezioso di conservazione quello svolto da Bousquier negli anni, raccontato in pubblico per la prima volta.

Jan Peire de Bousquier, di San Maurizio di Frassino, è uno dei maggiori ricercatori delle valli Occitane d’Italia. Ha fondato nel 1971 l’associazione culturale Lou Soulestrelh e successivamente la rivista Lou Nouvel Temp (oggi Lou Temp Nouvel). Oltre a studi linguistici, etnografici e storici ha curato la raccolta delle musiche e delle danze tradizionali della valle Varaita, rivitalizzandole attraverso l’insegnamento e realizzando diverse pubblicazioni.

Sabato 8 aprile un grande evento approda nella piccola biblioteca di Frassino: la presentazione del libro “L’equilibrio delle lucciole” (Salani, 2022) di Valeria Tron.

Selezionato per il prestigioso Premio Strega 2023 con la seguente motivazione: “Proveniente dalla Val Germanasca, Tron ha dato voce alla sua gente e alla sua terra, alla comunità valdese e a un’intera cultura poco conosciuta. In un antico borgo, ora in stato di semi-abbandono, durante una tormenta di neve il ritorno di Adelaide, poche e lontane le luci delle case.

Il sottovoce del patois è forte richiamo. Quando risuona, il lettore inizialmente si giova della traduzione come di sottotitoli, col procedere può ignorarli, a fine libro ha imparato una lingua. E ripassato quella remota dei passi nel ghiaccio, tra le case di pietra, e quella della legna che brucia nelle stufe. Scrittura con forza, ricerca personale di una memoria collettiva.”

Valeria Tron è una musicista, scrittrice di poesie, disegnatrice, lavoratrice del legno, artista a tutto tondo e con questo debutto nell'arte della narrativa conferma di essere qualcosa di speciale. Dialogherà con lei Cristina Levet, insegnante, autrice di poesie in madrelingua occitana.

Sabato 15 aprile, in prossimità della Festa della Liberazione, si parlerà di Resistenza nelle valli cuneesi con la presentazione di “Sempre primi nelle imprese più arrischiate” (Il Picconiere, 2020) di Lele Odiardo.

Il titolo del libro è una citazione di Dante Livio Bianco, campione della Resistenza cuneese, a proposito dei cosiddetti “colpisti”, le prime bande partigiane che passarono all’azione.

L'autore prende in considerazione il periodo che va dall'8 settembre 1943 all'aprile 1944, la fase cosiddetta "spontaneista", "ribellistica" della Resistenza privilegiando le testimonianze in prima persona dei protagonisti, tratte da diari e fonti d'archivio poco note, per costruire una narrazione che vuole essere il racconto appassionato di quei mesi e, allo stesso tempo, spunto di riflessione per chi vuole avvicinarsi oggi a fatti ormai lontani nel tempo.

Prefazione di Marco Ruzzi, archivista e ricercatore presso l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo "D.L. Bianco". La grafica è a cura di Marco Bailone e Antonio Odiardo.

Durante la presentazione, interventi musicali di Celeste Ruà (cornamusa e organetto) e Fabrizio Bobbio (chitarra e voce)

Infine, a chiudere la rassegna, sabato 6 maggio, Eva Cischino legge “Storie di Nina e di Nena” (Araba Fenice, 2022) di Elena Barbero con le illustrazioni di Elena Golzio. Sarà presente l’autrice che condurrà un laboratorio di disegno per bambini.

Elena Barbero ed Elena Golzio con le loro sedici storie ci trascinano in un mondo incantato, in un universo di fantasia dove uomini e animali, elfi e spiriti narrano storie senza età. Un libro per i ragazzi di oggi e per i grandi che saranno sempre un po’ bambini, che nasce dalla collaborazione di due spiriti affini che amano attingere immagini e parole dalla realtà circostante nell’intento di parlare al cuore con suggestioni fantastiche.

Gli eventi si svolgeranno presso la biblioteca civica, via San Rocco 4. Ingresso libero, a seguire aperitivo conviviale.