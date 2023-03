A Saluzzo la prima edizione del festival multidisciplinare “CTMO Green Days”

Si svolgerà dal 25 al 27 marzo la prima edizione del “CTMO Green Days”, un festival multidisciplinare dedicato al tema della sostenibilità, organizzato e ideato da Ratatoj APS, in collaborazione con il Comune e finanziato tramite crowdfunding. Musica, cinema e teatro sono i linguaggi artistici che animeranno i tre giorni di eventi presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Durante la rassegna verrà presentato il manifesto “La Sostenibilità va a Teatro” prodotto collettivamente in seguito ad un lavoro di ricerca del gruppo di Ratatoj Aps, per promuovere e riflettere sulle buone pratiche sostenibili degli enti culturali: “Oggi parlare di sostenibilità non è soltanto mettere in atto procedimenti tecnologici per il superamento dei fattori di rischio per l’ambiente, ma vuol dire lavorare alla creazione di una “cultura della sostenibilità”, cioè diffondere idee e temi legati a questioni ambientali, sociali, economiche ed etiche” .

I temi affrontati sono “Musica e cambiamenti climatici”, sabato 25 marzo, con il concerto dei Marlene Kuntz, che con il loro “Karma Klima Tour”, a seguito del loro ultimo lavoro discografico e progetto esperienziale, affrontano il tema urgentissimo del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale, problemi contro i quali i principali governi mondiali non riescono a trovare una direzione univoca, procurando danni irreparabili all’intero ecosistema.

Il festival proseguirà nel tardo pomeriggio di domenica 26: alle ore 18 nel Foyer del Magda Olivero si affronterà il dialogo “Teatro e Natura” attraverso lo spettacolo “Voci dal Bosco” della compagnia Teatro Selvatico, nel quale l’attrice protagonista si fa così portavoce di racconti, miti e leggende che legano gli uomini e le piante da tempi immemorabili.

Il terzo tema affrontato sarà “Cinema e diritti”: la serata di lunedì 27, dedicata alla rassegna “Lunedì Cinema”, sarà occupata dalla proiezione del film “Sorry we missed you” di Ken Loach che racconta l'impatto sociale del “nuovo” mondo del lavoro: quello che l’economia globalizzata delle grandi aziende on line ha messo in piedi.

Musica e cambiamenti climatici - Sabato 25 marzo, ore 21.30: MARLENE KUNTZ con “KARMA KLIMA TOUR”. L'evento è SOLD OUT

Teatro e natura - Domenica 26 marzo, ore 18.00. Foyer del Teatro, TEATRO SELVATICO: “VOCI DAL BOSCO” + aperitivo a km0. L’ingresso è gratuito

Cinema e diritti - Lunedì 27 marzo, ore 21 "SORRY WE MISSED YOU", un film di Ken Loach (2019). L’ingresso è gratuito

La rassegna, finanziata tramite il crowdfunding “Green Days CTMO”, è organizzata e ideata da Ratatoj APS, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crc e Fondazione Crt.

Maggiori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it