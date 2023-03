Al via le candidature per la terza edizione della mostra-mercato “Forte in fiore” al Forte di Vinadio

Con l’arrivo della primavera si aprono le candidature per partecipare alla terza edizione di “Forte in fiore”, la manifestazione dedicata al mondo botanico, e non solo, organizzata al Forte Albertino di Vinadio dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio.



Dopo il successo della prime due edizioni, sabato 3 e domenica 4 giugno tornerà, infatti, la mostra-mercato allestita negli spazi del Rivellino e nel fossato di Porta Francia a cui possono prendere parte vivaisti, produttori agricoli, artigiani e commercianti, associazioni, case editrici e hobbisti (muniti di regolare tesserino).



Fino a venerdì 28 aprile chi intende partecipare all’iniziativa come espositore può scaricare il modulo di candidatura dal sito www.fortedivinadio.com e inviarlo compilato all’indirizzo e-mail info@fortedivinadio.com.



Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171 1670042 (dal lunedì al venerdì, in orario 10-17).



La mostra-mercato “Forte in fiore” si caratterizza principalmente per la vendita di piante, fiori, erbe officinali, prodotti dell’orto, della terra di montagna e prodotti derivati, dalla cosmesi vegetale agli olii essenziali, dai prodotti dell’alveare a marmellate, sciroppi, trasformati e molto altro. Saranno allestiti, inoltre, un corner dedicato all’editoria, con ospiti autori e case editrici del cuneese per approfondire, attraverso la rassega “Indice verde”, varie tematiche, dalla letteratura botanica alla storia del territorio, e una sezione dedicata alle attività per famiglie con bambini, con laboratori di educazione ambientale.



Nell’ottica di promuovere l’iniziativa, renderla sostenibile e a basso impatto ambientale, quest’anno il Comune di Vinadio, in partnership con la Fondazione Artea, ha partecipato al bando “Primavera” della Fondazione CRC candidando “Forte impatto”, un progetto che include azioni di promozione e comunicazione ecosostenibili e una serie di attività di sensibilizzazione ambientale, tra cui un laboratorio eco-friendly per famiglie che si terrà proprio nell’ambito di “Forte in fiore”.