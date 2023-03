Giovedì 23 marzo ultimo appuntamento della stagione all'Open Baladin Cuneo con gli Show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica

Giovedì 23 marzo si chiude con un ultimo appuntamento il ciclo di eventi all'Open Baladin Cuneo firmati Coldiretti Campagna Amica. Un'avventura appassionante alla scoperta di storie e sapori, tra degustazioni, racconti dei produttori agricoli, informazioni su prodotti e ricette del territorio.

La formula nata da un'idea di Elio Parola, patron del locale di piazza Foro Boario, ha coinvolto Coldiretti e il circuito di Campagna Amica, oltre all'Alberghiero di Dronero, con la partecipazione di un docente e alcuni studenti nella preparazione delle ricette con il prodotto protagonista della serata.

Per l'occasione sarà presente anche Teo Musso, patron di Baladin, che interverrà per un saluto e per dare appuntamento al prossimo anno





Giovedì 23 marzo dalle ore 18 alle 20 protagonista la Toma del Bric. La degustazione sarà accompagnata da assaggi di birre agricole Baladin.





L'evento è gratuito con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).