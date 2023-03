Motori: trasferta spagnola per la Black Racing Squadra Corse

Si è chiuso nel bellissimo contesto del circuito mondiale di Jerez de La Frontera, in Spagna, il primo test stagionale della squadra della velocità in pista con sede a Roccavione, che difende i colori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Sono stati tre giorni all'insegna di alcune importanti prove tecniche, in vista dell'inizio del campionato, previsto per il mese di aprile.

Presenti sul tracciato spagnolo il team manager Simone Barale, i tester Davide Pezzi, Stefano Boselli e Luca Bonini e il tecnico Thomas Mattioli.

“E’ stato un importante test per la squadra – ha riferito il team manager Simone Barale (che non ha resistito alla tentazione di scendere pure lui in pista) – in quanto ormai il livello della Coppa Italia alza l’asticella ogni anno di più e noi avevamo da provare alcune innovazioni tecniche, specialmente sulle Yamaha, oltre ad effettuare delle prove sulle coperture Dunlop.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor principali Top Serramenti e Top Serramenti Design, Poppi Clementino S.p.A., Magazzini Edili Tontine e P. D. Impresa Edile, che grazie al loro sostegno hanno permesso di effettuare questa importante uscita spagnola”.

Tutto pronto quindi per la stagione 2023, che prenderà il via nel weekend del 16 aprile sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico.