A Mondovì una serata sul tema delle politiche europee organizzata dalla Lega

La Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo organizza per venerdì 24 maggio una serata sul tema delle politiche europee con la partecipazione del Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio e con gli Europarlamentari Gianna Gancia e Alessandro Panza.

“Un confronto su temi di attualità sui quali vogliamo esporre quanto stiamo facendo come Lega – spiega il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio – Nutri-score, divieto per le auto diesel e benzina a partire dal 2035, zero emissioni, case green sono solo alcuni dei temi che affronteremo, provvedimenti che se non contemperati potrebbero minare l’intera economica italiana”.

“Iniziative europee alle quali abbiamo già posto un freno a livello governativo con il nostro Segretario Matteo Salvini – continua Bergesio - primo tra tutti il regolamento che prevede lo stop ai motori diesel e benzina entro il 2035, un provvedimento che metterebbe a rischio oltre 70 mila posti di lavoro in Italia e contro il quale siamo già scesi in piazza con una raccolta firme questo fine settimana”.