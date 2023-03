Saluzzo: martedì sera all’Interno Due l'assemblea di “Insieme si può”

È convocata per martedì 21 marzo, alle ore 20.45, presso il circolo Interno Due, l’ assemblea annuale di “Insieme si può”, l’associazione politico-culturale saluzzese che aggrega i gruppi della maggioranza comunale di centrosinistra.



Oltre all’approvazione del bilancio 2022 e il tesseramento, l’assemblea rappresenta il primo passo verso l’appuntamento delle elezioni amministrative di Saluzzo del maggio 2024.



Sono attese, in particolare, indicazioni da parte del sindaco Mauro Calderoni, il quale è giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo.



Comunicherà Calderoni, in questa sede, la sua intenzione di candidarsi alle regionali del prossimo anno?



Darà indicazioni rispetto alla sua successione, sapendo che è pendente l’ipotesi del terzo mandato?



Le recenti vicende congressuali del Partito Democratico che, anche in sede locale, hanno spostato l’asse del partito verso sinistra avranno ripercussioni sui futuri equilibri della coalizione?



“Insieme” cercherà alleanza con l’area centrista di Azione-Italia Viva?



Quali strategie ha in animo, nel suo complesso, la coalizione civica di centro-sinistra in vista del nuovo appuntamento elettorale?



Sono questi gli interrogativi sul tavolo che verranno affrontati durante l’assemblea contestualmente all’esame di quanto realizzato dal 2019 ad oggi.