Villanova: ben 600 risposte ai questionari della lista Pianetta

Sono giorni intensi per la lista “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta, che sta definendo il programma elettorale da presentare ai villanovesi. Decisamente significativi, in quest’ottica, i risultati del questionario promosso nell’ultimo mese: l’iniziativa, che si è sviluppata sia online che in quattro punti di raccolta, è terminata domenica con ben 600 risposte, a testimoniare non soltanto la “validità” dello strumento, ma anche la capacità di raggiungere la cittadinanza villanovese (oltre il 90% degli intervistati, infatti, risiede a Villanova).

"Sono molto soddisfatto - ha rilevato il candidato sindaco Michele Pianetta - e, a questo riguardo, voglio ringraziare le centinaia di persone che hanno risposto al questionario. Abbiamo ben chiara “la Villanova che vogliamo”, ma pensiamo anche che sia necessario mettersi costantemente in discussione, facendo tesoro delle proposte, delle critiche e dei suggerimenti raccolti in queste settimane".

Un percorso di condivisione che si sta concretizzando anche nei diversi incontri con la cittadinanza, dal mondo della scuola alle attività produttive, passando per le associazioni. Venerdì, ad esempio, una folta partecipazione ha accompagnato, nella Bocciofila “Spirito Comino”, la serata rivolta al mondo dell’agricoltura, con decine di imprenditori agricoltori e due partecipanti d’eccezione, il direttore di Compral, Bartolomeo Bovetti, villanovese d’adozione e già storico direttore dell’Associazione Provinciale Allevatori, e l’ex assessore comunale all’Agricoltura, Giovanni Bergese, che hanno arricchito la discussione con testimonianze e visioni d’insieme.

Gli appuntamenti della lista “Per Villanova” proseguono, quindi, con due ulteriori momenti di confronto: mercoledì 22 marzo, alle 21, nella Bocciofila “Comino” (via Campo Sportivo 10), sarà la volta dei soci della Bocciofila villanovese; a seguire, lunedì 27 marzo, sempre alle ore 21, “focus” sull’istruzione nel salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso (via Alessandro Orsi 17) in una serata rivolta, in particolare, a famiglie, personale scolastico e docenti del plesso del Capoluogo, ma aperta a tutta la cittadinanza (a partire da coloro che non sono riusciti a partecipare ai precedenti appuntamenti “a tema scuola” di Madonna del Pasco e Branzola).

Ricordiamo che, per proposte di incontro e suggerimenti, la lista “Per Villanova” è a disposizione anche attraverso l’e-mail info@pervillanova.it oppure tramite le pagine Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti quotidiani.