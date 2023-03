Peveragno: cessa l'attività il pediatra Carlone

Il 31 marzo prossimo Federico Carlone, Pediatra di Libera Scelta a Chiusa Pesio, Peveragno e Borgo San Dalmazzo cesserà la propria attività il 31 marzo prossimo. Gli assistiti già in carico al dr. Carlone saranno assegnati d’ufficio alla pediatra Chiara Gertosio (con incarico a tempo determinato dal 1 aprile 2023 fino all’inserimento di nuovo PLS).



La Dr.ssa Gertosio presterà la propria attività presso l’ambulatorio di Peveragno in via Piave 25 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle ore 9 alle ore 12, martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, mercoledi dalle 9 alle 12, giovedi dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 9 alle 12, sempre previo appuntamento al 371/6415432 (mail gertosio.pediatra@gmail.com).



Qualora i titolari della potestà dell’assistito volessero scegliere un altro Pediatra o medico di medicina generale (solo per assistiti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni), potranno effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte, oppure recarsi presso gli Sportelli del Distretto (l’elenco con sedi e orari è presente sul sito www.aslcn1.it) muniti di documento, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non sia presente uno o entrambi i titolari della potestà).