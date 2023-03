Alba Cheer: doppio pass europeo per i Titans, Six e Shiny vincono i Ficec Nationals

Bottino pieno per i team di Alba Cheer dalla giornata di ieri, domenica 19 marzo, ai Ficec Nationals, dove i team Titans hanno fatto due su due conquistando un doppio pass europeo grazie alle vittorie nelle categorie senior coed premier e youth all girl median.

I primi a scendere in pedana sono stati proprio i Titans Six, impegnati in quella che è la categoria regina del cheerleading acrobatico. In realtà già certi del terzo titolo nazionale consecutivo in quanto unici della propria divisione, hanno vinto la sfida più difficile, quella contro se stessi, presentando un esercizio quasi perfetto e dal buon livello di difficoltà. Lo score alla fine è risultato il più alto delle 140 routine che per due giorni hanno vivacizzato il Palaprometeo di Ancona, un ottimo punto di partenza in vista della competizione europea della prossima estate.

Subito dopo è toccato il turno delle Shiny Titans, impegnate in una sfida a due nella quale hanno brillato per buona parte portando in pedana un esercizio di altissimo livello, macchiato da alcune imperfezioni che non hanno pregiudicato il risultato finale, ma che sicuramente offriranno spunti di miglioramento in preparazione della sfida continentale.

Applausi del pubblico, commenti positivi da parte degli addetti ai lavori e festa tricolore ad Alba, ancora una volta ai vertici nazionali; e fari puntati ora sulle competizioni internazionali che nei prossimi mesi offriranno ai Titans sempre più avvincenti traguardi da raggiungere.