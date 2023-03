Cuneoginnastica, prova strepitosa nella seconda gara di Serie C

PalaIndoor, Padova, seconda prova del Campionato interregionale di serie C di Ginnastica Artistica femminile della federazione Ginnastica d’Italia.

Le sei ginnaste capitanate da Alessia Ristorto sono: le cuneesi Lucrezia Silvestro, Sara Hadouz, Asia Delfino insieme alla bernezzese Petra Fanesi e la borgarina Sofia Ambrosio.

La squadra conduce una gara perfetta, senza commettere alcun errore sui 16 esercizi presentati alla giuria. Inizio di gara difficile, all’attrezzo più temuto trave che non ha intimorito le ginnaste cuneesi; le atlete sono salite una dopo l’altra sui 10 cm senza perdere punti preziosi con errori o cadute.

Le ginnaste cuneesi hanno proseguito a corpo libero, volteggio e parallele mantenendo il ritmo giusto, la concentrazione ed il desiderio di essere perfette. Il verdetto è sesto posto in classifica tra tutte le squadre di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

I tecnici che hanno accompagnato in gara le atlete Ines Camilla e Monica Sola commentano: ” le ginnaste oggi hanno finalmente dimostrato il loro valore tecnico, hanno condotto delle performance di grande livello, non hanno sbagliato nulla. Su 16 esercizi non commettere errori è una cosa straordinaria, raggiungendo questa maturità tecnica per noi hanno vinto. Siamo molto soddisfatte perché in pedana oggi si è vista una bella e promettente Cuneoginnastica”.