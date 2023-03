Duathlon: Noemi Bogiatto oro ed Eleonora Demarchi argento ai Campionati Europei di Caorle

Cuneo1198 Triteam sugli scudi ai Campionati Europei di Duathlon svoltisi a Caorle, nella città metropolitana di Venezia.

In particolare la categoria junior femminile è terra di conquista per le atlete del team cuneese con l'oro di Noemi Bogiatto (Cuneo1198 Triteam - Atl.Saluzzo) e l'argento di Eleonora Demarchi (Cuneo1198 Triteam - Atl.Roata Chiusani). Terza un'altra azzurra, Alice Alessandri (ben sette le italiane in top ten).

Ottimo anche il bronzo maschile U23 di Alberto Demarchi (Cuneo1198 Triteam- Atl.Roata Chiusani).

Tredicesimo posto junior, invece, per Simeone Romano (Cuneo 1198 Triteam - Atl.Roata Chiusani)