Il gruppo Le Nuvole sul podio di Ancona, capitale del cheerleading

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo si sono tenuti ad Ancona, presso il Palaprometeo, i Ficec Nationals, ovvero i campionati italiani Csi di Cheerleading e Cheersport che danno accesso agli Europei (Ecu) in programma in luglio a Verona.

L'associazione sportiva dilettantistica "Le Nuvole" di Fossano ha partecipato come categoria special, aggiudicandosi i 5 primi posti: due come double e team hip hop; gli altri 3 primi come cheerleading (group stunt e team), ottenendo un posto come team agli europei Ecu nella disciplina del cheerleading.

L'associazione è stata premiata con un ulteriore riconoscimento attribuitole dal Comune di Ancona per l'impegno e il risultato ottenuto.

"Ora non resta altro che allenarsi duramente per poter confermarsi campioni europei", l'auspicio dell'associazione sportiva fossanese.