Mondovì festeggia il primo anno del nuovo museo della stampa

Il nuovo allestimento del Museo Civico della Stampa di Mondovì compie un anno: siete tutti invitati alla sua festa!



Sabato 1 e domenica 2 aprile, il Museo Civico della Stampa di Mondovì presso Liber - Polo Culturale delle Orfane si animerà con un programma di eventi pensati per tutti, organizzati da NOAU – officina culturale.



Sabato 1° aprile la festa inizierà a partire dalle ore 18:00.

Per l’occasione sarà possibile partecipare all’aperitivo e visitare la collezione permanente del Museo, accompagnati dalla musica di CULTURECLUB51.muzikselector.



Durante la serata arriverà direttamente dal regno delle trote del Parco Acquadolce, il Magnatrutta: una piccola cucina su quattro ruote, attrezzata per dissetare i partecipanti con aperitivi, birra, bevande e per distribuire golose stuzzicherie preparate al momento.



L’ingresso comprende la visita al museo, la festa di compleanno e un drink di benvenuto. Il costo è di 12,00 € a persona, 9,00 € per i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis.



Per chi possiede l’Abbonamento Musei, l’ingresso all’evento costa 6,00 €. È gradita la prenotazione scrivendo a prenotazioni@museostampamondovi.it



Domenica 2 aprile la festa continua con 3 laboratori di stampa tipografica: alle ore 11:00, alle 15:00 e alle 17:00.



L’attività comprende la visita guidata al museo della stampa e il laboratorio pratico di stampa per adulti e bambini: i partecipanti avranno la possibilità di personalizzare e stampare la copertina di un quaderno che poi potranno portarsi a casa. A tutti i partecipanti verrà inoltre offerta una torta di compleanno preparata dal Bar Pasticceria Al Ventuno. A partire dalle 15:00, inoltre, la Banda Musicale di Mondovì si unirà alla festa di questo primo grande traguardo del Museo Civico della Stampa.