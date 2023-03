Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova piega 3-0 l'ArtiVolley

Brillante prestazione corale del VBC Mondovì/Villanova che al Tomatis piega per 3-0 (25-16,25-15,25-16) il sempre pericoloso ArtiVolley, centrando in tal modo il sedicesimo successo stagionale sulle 18 gare sino ad ora giocate. In classifica generale le prime quattro hanno tutte incamerato i 3 punti e pertanto nulla è cambiato, con il Racconigi che è sempre in vetta con 50 punti, il Val Chisone secondo con 46, il VBC ed il S. Paolo Torino terzi con 42, ma i monregalesi sono avanti per aver ottenuto un numero complessivo di successi maggiore (16 contro 14).

“Abbiamo disputato un buona gara – commenta al termine Massimo Bovolo – e giocato con grande attenzione, commettendo pochi errori e tenendo costantemente sotto controllo il risultato. I tre punti conquistati sono meritati e non sono mai stati veramente in discussione. Ora dobbiamo subito pensare al prossimo impegno a Torino contro il S. Paolo, la partita decisiva per la qualificazione ai play-off promozione. Dovremo affrontare questa trasferta con grandissima umiltà e molta attenzione, cercando di gestire la tensione e le emozioni ed evitando di commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Mai come in questa partita l’ unica cosa che conta è la conquista del successo e possibilmente dei 3 punti.”

Perdurando l’ assenza dell’ infortunato Paganelli, Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo nel terzo parziale Bessone e Penta.

Nel primo set il VBC parte forte e si porta prima sul 14-9 e poi sul 18-12. I monregalesi mantengono alta la concentrazione e continuano la loro corsa, portandosi sul 22-13 e poi chiudendo senza difficoltà 25-16.

Anche nella seconda frazione il VBC Mondovì/Villanoca parte forte e sta sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (12-7,19-11,22-12), chiudendo senza alcun problema con un netto 25-14.

Anche nel terzo set la squadra monregalese parte forte ed in un amen si porta sul 7-1. Dentro Bessone ed i monregalesi continuano a spingere (12-3,15-6,20-13), chiudendo in assoluta scioltezza 25-16, mentre entra Penta.

Sabato il VBC è atteso dalla gara probabilmente più importante di questa regular season: infatti alle ore 20.30 i monregalesi saranno di scena a Torino in casa del S. Paolo in uno scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi per accedere al post-season. Ovviamente l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di conquistare la diciassettesima vittoria stagionale e possibilmente i 3 punti in palio onde poter fare un salto praticamente decisivo verso la conquista della qualificazione ai play-off per la promozione in serie B.

VBC MONDOVI’/VILLANOVA - ARTIVOLLEY 3-0 (25-16,25-15,25-16)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Garello, Bertano, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Penta, Bessone, Berutti, Maccagno, Paganelli, Bergalla. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.