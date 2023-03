A Bossolasco intervento di ripristino della carreggiata sulla strada provinciale 162 per Niella Belbo

La strada provinciale 162, che collega Bossolasco con Niella Belbo detta “dei Mattutini”, presenta al chilometro 2 alcuni cedimenti del piano viabile che costituiscono un potenziale pericolo per la viabilità.

Per mettere in sicurezza quel tratto viario, l’Ufficio Progettazione della Provincia (Reparto di Alba) ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione di opere di sostegno in massi di grandi dimensioni, il ripristino delle cunette e degli attraversamenti stradali (tratti di cunetta intubati) e la riprofilatura del piano stradale, con correzione delle pendenze trasversali, così da consentire un corretto deflusso dell’acqua piovana.

Il costo dell’intervento di 560.000 euro, di cui 428.044 per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza euro) e 131.956 per somme a disposizione dell’amministrazione, verrà coperto dalla misura 2 del Pnrr sulle “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.