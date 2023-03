Cuneo, 'Giù le mani da piazza Europa': venerdì prossimo la protesta di minoranza e associazioni ambientaliste

Il titolo dell’evento è più che esplicativo delle intenzioni dei suoi organizzatori – ovvero le forze consigliari di minoranza della città di Cuneo (Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Indipendenti, Lauria, Forza Italia, SiAmo Cuneo, Fratelli d’Italia e Lega) - : ‘Giù le mani da piazza Europa’.



Si terrà venerdì 31 marzo alle 17.30, sul sagrato della piazza più discussa (e non da oggi) dell’intero capoluogo di provincia. Quella che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe nei prossimi anni subire un intervento di restyling e di costruzione di un parcheggio interrato dal costo complessivo di 11.800.000 euro in parte finanziato dal ‘Bando Periferie’; un progetto osteggiato da un’ampia fetta di cuneesi – in particolar modo diversi dei residenti - , che si riuniranno in manifestazione assieme alle associazioni ambientaliste e i membri dell’associazione ‘Di piazza in piazza’.



Proprio questi ultimi, poche ore fa, hanno prodotto una lettera di commento ai più recenti sviluppi della discussione, tacciando la sindaca di esagerata intenzione d’andare in continuità con l’amministrazione precedente e scarso ascolto dei cittadini ma anche di speculazioni ardite e di lavorare contro l’interesse collettivo.



L’evento di protesta arriva a poco più di quindici giorni dal consiglio comunale speciale che ha visto al centro un tassello dell’ampio e complesso mosaico che configura il progetto: il bando d’asta per i (futuri) box e stalli di sosta interrati, presentato in commissione all’inizio del mese e profondamente criticato dalle forze di minoranza.



Quasi cinque ore di dibattito accalorato e aperto al pubblico, quelle del consiglio comunale speciale, in cui tutti i consiglieri si sono spesi per identificare le criticità o i punti di forza del progetto ma che si sono concluse con il rifiuto della maggioranza del consesso alle modifiche al bando proposte dagli organizzatori dell’evento di venerdì prossimo. Nel successivo comunicato stampa congiunto i consiglieri di Partito Democratico, Cuneo Solidale e Democratica, Crescere Insieme, Centro per Cuneo e gruppo misto di maggioranza hanno però ammesso di voler modificare il bando stesso in maniera da limitare il rischio di speculazione e venire incontro ai residenti.



Motivo di dibattito ulteriore, negli ultimi giorni, anche il tema della salubrità dei cedri ‘dell’Atlante’ presenti nella piazza, messa in dubbio più o meno velatamente da un intervento della consigliera Maria Laura Risso (Centro per Cuneo): pungolato dal capogruppo degli Indipendenti Giancarlo Boselli, l’assessore Gianfranco Demichelis ha però minimizzato il problema, dicendosi più che tranquillo sulla tenuta delle piante.

In merito alla manifestazione, attraverso una nota stampa, il consigliere comunale Nello Fierro di “Cuneo per i Beni Comuni” e il Circolo PRC Rosa Luxemburg" Cuneo fanno sapere che: “Il Circolo di Rifondazione Comunista di Cuneo pur condividendo appieno i contenuti della manifestazione, non sarà presente anche se parte di "Cuneo per I Beni Comuni". I militanti di Rifondazione Comunista non parteciperanno mai ad una manifestazione convocata insieme alla destra, pubblicizzata con i simboli dei partiti di destra, la stessa destra a cui ci contrapponiamo ogni giorno."