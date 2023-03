Dalla Comunità Cenacolo al sacerdozio: a Saluzzo l'ordinazione di Slaven Skazlić e Hubert Jerzy Górzyńsky

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 16 presso il Duomo di Saluzzo Slaven Skazlić e Hubert Jerzy Górzyńsky, provenienti dalla Comunità Cenacolo, riceveranno l’Ordinazione Presbiterale da mons. Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo.

Fratel Slaven e fratel Hubert avevano ricevuto l’ordinazione diaconale da mons. Cristiano Bodo durante la Festa della Vita alla Comunità Cenacolo, sabato 16 luglio 2022.

In preparazione alla celebrazione di Ordinazione Presbiterale, mons. Bodo chiede di pregare per il dono del sacerdozio e per i tanti preti che diffondono nel mondo l’amore di Dio nel cuore dei fedeli attraverso il ministero, la dedizione e la carità pastorale.

Mons. Bodo chiede di esercitare il ministero come servizio per gli altri donato dallo Spirito Santo, affinché tutti i fedeli possano trovare nel sacerdote accoglienza, ascolto, aiuto. La formula pronunciata quando viene messo il pane e il vino nelle mani del neo-ordinando è“Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della Croce di Cristo Signore”: con l’invito a ripeterle e ricordarle sempre all’inizio di ogni giornata, l’augurio da parte del Vescovo per Slaven e Hubert di accogliere, amare e pregare sempre una volta ricevuto il dono della fraternità presbiterale.

Fratel Slaven Skazlić della Comunità Cenacolo

Slaven è nato il 26 dicembre 1977 a Varaždin, in Croazia. E’ entrato in Comunità Cenacolo nel maggio 2002 con l’esigenza di dare una nuova direzione alla sua vita. Il cammino comunitario lo ha aiutato a riscoprire il dono della fede, dopo un periodo di smarrimento che lo aveva portato ad allontanarsi dalla fede e dalla famiglia. Ha maturato il desiderio di rimanere in Comunità per aiutare i giovani bisognosi accolti.

Nell’ottobre 2014 ha iniziato gli studi teologici allo S.T.I. di Fossano. Nella solennità della Santissima Madre di Dio del 2018 ha abbracciato in modo definitivo i consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza, servizio e amore ai poveri.

Nel giugno 2019 ha terminato gli studi presso lo S.T.I. di Fossano e nel novembre dello stesso anno è partito per la missione di Mogi das Cruzes, nei pressi di San Paolo in Brasile, a servizio di bambini e adolescenti di strada lì accolti, dei giovani in disagio e delle loro famiglie. Il periodo missionario ha confermato la sua volontà di servire Dio nel dono del sacerdozio.

Fratel Hubert Jerzy Górzyńsky della Comunità Cenacolo

Hubert è nato il 15 luglio 1981 a Varsavia, in Polonia. E’ entrato in Comunità Cenacolo nell’ottobre 2001 nella fraternità di Vrbovec, in Croazia. Nel marzo 2005 è stato trasferito in Polonia, dove ha vissuto la gioia di servire accogliendo e prendendosi cura dei bisognosi accolti nelle fraternità polacche. E’ in quegli anni che ha maturato il desiderio di donare la sua vita a Dio.

Nel settembre 2011 ha iniziato gli studi presso lo S.T.I. di Fossano. Dopo il biennio filosofico è stato inviato nella missione del Cenacolo in Messico, presso la città di Valle de Bravo (Toluca). Dal Messico è rientrato nel settembre 2016 per riprendere gli studi di teologia.

Nella solennità della Santissima Madre di Dio del 2018 ha abbracciato definitivamente i consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza, servizio e amore ai poveri.

Nel giugno 2019 ha terminato gli studi teologici allo S.T.I. di Fossano e nell’agosto dello stesso anno è partito per la nuova missione della Comunità Cenacolo nelle Filippine, dove ha vissuto fino a giugno 2022. La missione ha confermato il suo desiderio di servire Dio nel dono del sacerdozio.





La Comunità Cenacolo di Madre Elvira

La Comunità Cenacolo è nata per opera di suor Elvira Petrozzi, conosciuta oggi come Madre Elvira, il 16 luglio 1983, il giorno della Madonna del Carmine, quando inizia a concretizzarsi il desiderio della suora di creare un luogo di accoglienza di amore e di servizio alla vita per tutte le persone circondate dalle tenebre, perse nel mondo della droga e della disperazione.

La prima casa della Comunità Cenacolo viene aperta da Madre Elvira in un luogo diroccato e abbandonato messo a disposizione dal Comune sulla collina di Saluzzo, una cittadina in provincia di Cuneo (Piemonte). Con il tempo, cominciano a giungere sempre più giovani che chiedono di essere accolti per risorgere a una nuova vita: le case della Comunità, chiamate Fraternità, negli anni cominciano a moltiplicarsi in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Attualmente si contano 71 Fraternità in 20 Paesi del mondo, di cui 25 in Italia, l’ultima inaugurata il 6 gennaio, Epifania del Signore, nei pressi di Assisi.

La Comunità Cenacolo è stata riconosciuta nella Chiesa con decreto del 16 luglio 2009 presso il Pontificio Consiglio per i Laici, come Associazione Privata Internazionale di Fedeli. L’approvazione è stata confermata in modo definitivo con decreto del 12 giugno 2015, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Ogni anno, nei giorni intorno al 16 luglio, si celebra in tutte le Fraternità della Comunità Cenacolo la Festa della Vita, per ricordare la nascita della missione di Madre Elvira e la sua vocazione all’aiuto, all’amore, all’ascolto e alla preghiera che ha portato alla salvezza e alla risurrezione da una vita nelle tenebre moltissimi giovani in tutto il mondo.