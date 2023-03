La felicità è un viaggio: esperienze, idee e suggestioni a Villanova Mondovì

Protagonista, nei locali della Biblioteca Civica di Villanova Mondovì, in piazza Filippi, sarà la viaggiatrice, consulente e formatrice per il turismo Monica Gazzera, che vanta una lunga esperienza nel mondo del turismo fra agenzie viaggi, valorizzazione territoriale, progettazione di itinerari per enti e operatori turistici. Forte di questo bagaglio di esperienze, guiderà gli uditori in un’imperdibile serata ricca di idee per partire, di consigli e suggestioni all’insegna della felicità, lungo i passi che ci fa muovere.