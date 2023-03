"La Natura alle porte": incontro su lupo e altri animali selvatici a Mondovì

La presenza del lupo e di animali selvatici in contesti urbani è sempre più frequente: anche a Mondovì negli ultimi tempi sono numerosi gli avvistamenti che segnalano esemplari di capriolo, cinghiale, tasso, volpe e ultimamente anche di lupo lungo le strade e nei pressi di parchi e giardini, attratti, ciascuno per motivazioni diverse. La fauna urbana sorprende e spesso i cittadini non sanno bene come gestire questi incontri. Come ci si deve comportare quando si incontra un animale selvatico? A chi ne segnalo la presenza?

Per rispondere a queste e a tante altre domande le Aree Protette Alpi Marittime, capofila del LIFE Wolfalps EU e il Comando dei Carabinieri Forestali di Mondovì, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente della Città di Mondovì hanno organizzato una serata informativa con il personale specializzato che segue il progetto europeo, che si terrà lunedì 3 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Scimè, in Corso Statuto - ingresso gratuito.

Parteciperanno all'incontro, Mauro Fissore responsabile della vigilanza, Ivano Turco Maresciallo Ordinario dei Carabinieri Forestali e Marta De Biaggi del gruppo comunicazione del Progetto LIFE Wolfalps EU.

Durante la serata saranno anche distribuiti materiali informativi utili per una maggiore e diffusa informazione.