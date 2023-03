Questa mattina a Dronero i funerali del dottor Arturo Chiapello

Erano in molti a ricordarlo, in molti a stringersi intorno sua famiglia. Si sono celebrati questa mattina, martedì 21 marzo, nella Parrocchia di Dronero i funerali del dottor Arturo Chiapello.



Di anni 65, viveva a Dronero ed era laureato in Medicina con specializzazione in Odontoiatria. Due gli studi avviati, uno a Caraglio ed uno a Robilante, la passione e la professionalità. Alcuni mesi fa la scoperta della malattia: i familiari ci tengono a ringraziare in modo particolare il dottor Francesco Chiara e tutto il personale dell’Assistenza Domiciliare.



Il dottor Arturo Chiapello resterà nel cuore della moglie Bruna, del figlio Corrado e dei parenti tutti.