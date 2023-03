Saluzzo e 'Next Generation You': si aprono le porte dei tavoli di lavoro per la stagione estiva 2023

Nell’ambito del programma 'Next Generation You' promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Amleto Bertoni (FAB), in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Viso A Viso, ha l’opportunità di dare seguito e ulteriore concretizzazione al prezioso lavoro iniziato con le Vostre amministrazioni, associazioni, enti organizzatori e gestori di eventi e manifestazioni culturali, nell’ambito dei progetti PITER INTERREG ALCOTRA, “Terres Monviso”, “To(U)R” e nel contesto della candidatura a Capitale

della Cultura 2024 di Saluzzo con le Terre del Monviso.



In questi progetti si è evidenziata la necessità di mettere a fuoco e consolidare una visione d’insieme della programmazione culturale annuale da parte di chi la eroga e di chi ne usufruisce, di unire la voce dei diversi soggetti attivi nelle Valli delle Terre del Monviso verso una direzione comune per il territorio.



Abbiamo immaginato di proporre tre tavoli di programmazione culturale, tre momenti che dopo un primo anno di sperimentazione, potranno diventare un metodo di lavoro per tutti noi. I primi tre tavoli avranno luogo a:

- Saluzzo (Il Quartiere) 27 marzo dalle 14 alle 18 - dedicato ai Comuni della Pianura saluzzese (Lagnasco, Manta, Moretta, Saluzzo, Valle Varaita);

- Caraglio (Filatoio) 28 marzo dalle 14 alle 18 - dedicato alle Valli Stura, Grana e Maira;

- Ostana (Centro Culturale Lou Pourtoun) 29 marzo dalle 9 alle 13 - dedicato alle Valli Po, Bronda e Infernotto;



Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data dell’evento.



I tavoli consentiranno di dialogare con le diverse amministrazioni locali, le associazioni e gli enti culturali del territorio nella prospettiva di condividere la prossima programmazione culturale, in particolare di quegli eventi che vedono la partecipazione di più soggetti, per la stagione estiva 2023.



Gli incontri mirano a strutturare, calendarizzare e comunicare in modo unitario ed efficace l’offerta culturale delle Terre del Monviso, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti.



I tavoli avranno luogo in Valli diverse per consentire la più facile raggiungibilità per tutti, ma saranno strutturati in modo parallelo, e permetteranno di focalizzare l’attenzione sulle attività che ciascun ente sta predisponendo, con un focus su quattro temi chiave delle programmazioni regionali, nazionali ed europee, così come dell’Agenda 2030:

1. Cultura e Imprese Creativo Culturali: rappresentano un asset per lo sviluppo

socio-economico territoriale, la possibile connessione tra eredità culturale,

vita/linguaggi contemporanei e visione per il futuro, un punto nevralgico di

connessione con scuole e associazioni, possono aprire lo spazio ad un approccio scientifico, tecnico o ludico, all'apprendimento e al divertimento per i diversi target, dai bambini agli adulti e agli anziani, dai cittadini residenti agli ospiti italiani o internazionali.



2. Cambiamento climatico, sostenibilità ambientale e transizione green: sono priorità e urgenze a cui tutti i soggetti territoriali, pubblici e privati, sono sempre più chiamati aprestare attenzione, anche in materia di sostenibilità degli eventi e delle proposte culturali. Su questi temi, molti progetti importanti sono già in corso e la possibilità di integrarli in una programmazione unitaria consentirà di raggiungere target più ampi e di creare un maggiore impatto.



3. Turismo 4.0: nell’ambito turistico, a seguito di eventi come la pandemia o in risposta alla necessità di adattamento al cambiamento climatico, è evidente l’importanza di un’evoluzione di modelli attuali, dei metodi e delle logiche territoriali per gestire l'accoglienza, di una maggiore sinergia e integrazione nella comunicazione, di un’interconnessione di trasporti e scambi.



4. Transizione digitale: anche nelle aree rurali e montane, il digitale è ormai parte fondamentale della vita di individui e comunità ed è un tema chiave per

amministrazioni, aziende e associazioni. Cultura e turismo devono fare i conti con la necessità di / l’assenza di connettività, l’uso di app e siti per il booking, gestione di soluzioni in sharing, strumenti che collegano e possono integrare mondo fisico e mondo virtuale.



I tavoli permetteranno di produrre quattro report operativi (uno per tavolo), un calendario congiunto delle attività per la Stagione 2023, una proposta di comunicazione strategica integrata e di promuovere un nuovo metodo di lavoro condiviso.



La partecipazione ai tavoli è aperta ai rappresentanti di amministrazioni, aziende, associazioni culturali ed enti locali, massimo due per ente, previa registrazione. Ogni soggetto potrà partecipare ad un solo evento tra quelli previsti in calendario: