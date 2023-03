Cuneo, Polizia Locale in campo nel contrasto di degrado urbano e infrazioni al codice della strada

Negli ultimi due fine settimana il Comando della Polizia Locale di Cuneo ha proseguito in città la serie di servizi di prevenzione e controllo inaugurata nei mesi scorsi. Col concorso di più equipaggi gli agenti hanno monitorato in particolare il quadrilatero della stazione ferroviaria (con passaggi e soffermi in via Meucci, corso Giolitti, via Silvio Pellico, etc.), procedendo anche al sanzionamento di auto in sosta irregolare nel centro storico e in via della Pieve.

Un presidio di circa due ore in corso Nizza e corso Francia (anche finalizzato al controllo del divieto di transito rivolto ai conducenti dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate) ha invece portato alla contestazione di tre verbali, di cui uno elevato al conducente di un veicolo che circolava alla velocità di circa 120 km orari.

Nel fine settimana precedente, invece, le pattuglie avevano provveduto a monitorare i parchi urbani, le frazioni e vaste aree dell’altipiano (tra cui via della Pieve, corso De Gasperi, corso Francia, piazza Costituzione), oggetto di segnalazioni dei cittadini per la presenza di autovetture in divieto o per episodi di degrado urbano.

Un particolare servizio ha riguardato, poi, la verifica dei comportamenti vietati dal Codice della Strada, con la contestazione di un verbale per l’utilizzo del telefonino alla guida e al sequestro di un veicolo.

A queste attività si affiancano tutti gli altri servizi ordinari. «Le attività elencate - spiega il comandante Davide Bernardi - costituiscono solo la minima parte rispetto alle attività di specifica competenza della Polizia locale. Per riuscire a garantire il maggior numero di servizi stiamo facendo enormi sforzi, le criticità sono numerose ed è necessario rimodulare continuamente i servizi. Accanto all’attività di controllo del territorio cerchiamo di far fronte a tutte le richieste di intervento che riguardano, a titolo meramente esemplificativo, litigi tra vicini, trattamenti sanitari obbligatori, attività di informativa richieste dalle Procure di tutto il territorio nazionale, attività di indagine connesse alle attività di istituto, studio e programmazione delle chiusure delle strade per eventi e manifestazioni o per lavori di scavo, interventi di polizia commerciale, polizia ambientale ed edilizia, etc.»

I servizi straordinari di prevenzione – si fa sapere dal Comando – proseguiranno anche nelle prossime settimane nei diversi quadranti orari della giornata e con la specifica previsione di turni serali/notturni.