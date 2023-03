San Sebastiano di Fossano si è stretta attorno alla famiglia di Maggiorino Borio

L'ultimo saluto, la sua San Sebastiano glielo ha dato martedì pomeriggio 20 marzo presso la parrocchaile, alle soglie della primavera. La stagione che Maggiorino Borio aspettava con trepidazione da sempre, per le sue gite in montagna, per la sua attività di guida scout e per quella di volontario Slow Food.

Dipendente Michelin in quiescenza, classe 1940, Borio è stato, in tutte le sue eclettiche passioni, un punto di riferimento per molti fossanesi.

I quali in tanti si sono stretti attorno alla moglie Silvia e alla sua famiglia per le esequie.

Maggiorino Borio è spirato sabato 18 presso l'Hospice di Busca dove era ricoverato, ma il suo spirito intraprendente e avventuroso vive in tanti che lo hanno conosciuto sui sentieri, in grotta, nei boschi, nell'orto.

Una passione, quella agricola, che aveva messo a disposizione per il percorso legato agli orti scolastici, curato da Slow Food: un totale di oltre cinquemila alunni fossanesi coinvolti, con una specializzazione per la preparazione artigianale del pane.

Borio lascia la moglie, il figlio Luca e i nipoti Andrea, Chiara e Filippo, oltre a tantu amici e compagni di attività sociali.