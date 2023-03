Confindustria Cuneo fa tappa tappa in cinque aziende della Granda per gli Stati Generali della Meccanica

La Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo presenta gli “Stati Generali della Meccanica”. L’evento, giunto alla 4ª edizione, si pone come obiettivo la condivisione di temi chiave per lo sviluppo e la crescita delle aziende associate, quali transizione digitale ed ecologica, internazionalizzazione, welfare e sicurezza.

La grande novità dell’anno è rappresentata dal nutrito calendario di appuntamenti, composto da cinque tappe di avvicinamento alla giornata di chiusura, fissata in martedì 21 novembre.

Gli incontri vedranno protagoniste le aziende della Sezione che ospiteranno le diverse riunioni: si partirà con la braidese Rolfo (martedì 28 marzo), per proseguire con l’albese Gai Macchine Imbottigliatrici (giovedì 4 maggio), la cuneese Bottero (15 giugno), la monregalese Manitowoc Crane (19 settembre) e la saluzzese Giletta (24 ottobre). In tutte le tappe è prevista la visita dei reparti più tecnologicamente avanzati delle aziende ospitanti: un vero e proprio tour nelle varie aree geografiche che compongono la Granda.



«Per l’edizione 2023 – dichiara Marco Costamagna, vicepresidente e presidente Confindustria Cuneo Sezione Meccanica – abbiamo pensato di configurare un percorso itinerante in cinque aziende metalmeccaniche di riferimento ed eccellenze del territorio, dislocate capillarmente per tutta la provincia Granda. Analizzeremo e riassumeremo i risultati dei nostri lavori durante l’anno con un evento finale a novembre in Confindustria Cuneo. Affronteremo temi chiave per lo sviluppo e la crescita delle nostre aziende, ponendo al centro dell’attenzione le risorse umane e le competenze, fattori chiave dei cambiamenti. Inoltre, avremo il piacere di visitare i reparti più tecnologici ed interessanti delle aziende ospitanti. Una grande opportunità per le nostre aziende, non solo per l’approfondimento dei temi che andremo ad analizzare, ma anche un’occasione per vedere da vicino i punti di forza delle realtà industriali che si sono affermate a livello internazionale nel settore di propria competenza».



Gli “Stati Generali della Meccanica” si apriranno ufficialmente nella giornata di martedì 28 marzo grazie all’ospitalità dell’azienda Rolfo Spa, leader mondiale nella produzione di allestimenti per il trasporto di veicoli. Il Gruppo Rolfo è attivo sia nella produzione di bisarche per il trasporto veicoli (automobili generiche, da collezione, sportive, trattori stradali, cabinati, trattori agricoli, fuoristrada, SUV e veicoli commerciali di qualsiasi genere), sia nello studio e realizzazione di allestimenti speciali, creati appositamente per utilizzi specifici, che sono prodotti ogni anno in numero limitato: qui la Rolfo mette in campo tutte le proprie competenze anche artigianali acquisite in più di un secolo di storia.



Il primo appuntamento porrà il focus sulla transizione digitale, con la proposta di spunti di riflessione esterni alla provincia. A partire dall’intervento dell’ingegner Gianfranco Carbonato, presidente e CEO di Prima Industrie, azienda torinese, forte di quarant’anni di esperienza nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali, macchine per la lavorazione della lamiera, dell’elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni per l’additive manufacturing del metallo.

Il tema dell’intelligenza artificiale verrà affrontato con le competenze di Enrico Piovano, 30enne fossanese impiegato a Berlino nello sviluppo di Alexa, assistente vocale di Amazon. Dal diploma in Scienze applicate conseguito al “Vallauri” di Fossano, alle due lauree (in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e in Mathematics and Computer Science al Telecom ParisTech), oltre al dottorato in Electrical Engineering all’Imperial College di Londra. Dopo alcuni mesi di lavoro in Qualcomm, nell’agosto 2019 Piovano è approdato in Amazon, che a Berlino ha uno dei centri più importanti d’Europa.



Ecco nel dettaglio il calendario e le tematiche degli appuntamenti nelle aziende:



Martedì 28 marzo, ore 15.00

Transizione digitale, presso Rolfo Spa

(Corso IV Novembre, 30 Bra)



Giovedì 4 maggio, ore 15.00

Transizione ecologica, presso Gai Macchine Imbottigliatrici Spa

(Frazione Cappelli, 33B - Ceresole Alba)



Giovedì 15 giugno, ore 15.00

Internazionalizzazione, presso Bottero Spa

(via Genova 82, Cuneo)



Martedì 19 settembre, ore 15.00

Risorse Umane, presso Manitowoc Crane Group

(Via delle Fabbriche, 4 - Niella Tanaro)



Martedì 24 ottobre, ore 15.00

Sicurezza, presso Giletta Spa

(Via De Gasperi, 1 – Revello)



EVENTO FINALE

Martedì 21 novembre, ore 16.00

Confindustria Cuneo - Sala Michele Ferrero

(Via Vittorio Bersezio 9, Cuneo)



