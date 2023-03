Servizi escort in Piemonte: le province più care e quelle più economiche

Quello delle escort è sicuramente un lavoro particolare, sia perché la natura della prestazione è spesso oggetto di critiche dal punto di vista morale e sia perché questa professione è riconosciuta soltanto in parte dalla legge italiana: se da un lato l’esercizio di tale attività non rappresenta un reato (sono un reato eventuali attività complementari, come lo sfruttamento) dall’altro non esiste un codice ATECO dedicato per quel che riguarda l’apertura di una partita IVA che possa consentire regolare fatturazione.

Quel che è certo è il fatto che questa sia una realtà che non si può negare, anzi le stime con cui si cerca di indicare quante potrebbero essere, complessivamente, le escort attive sul territorio nazionale parlano di cifre altisonanti: secondo alcuni studi, il numero complessivo di escort sarebbe superiore a quello di altre categorie professionali molto diffuse, come quella degli infermieri.

Ma quanto viene speso dai clienti delle escort in Piemonte? Un inedito studio pubblicato sul portale EA Insights consente di rispondere a questa domanda: in questa ricerca si è fatto il punto sui prezzi medi praticati dalle escort nel triennio compreso tra il 2019 e il 2021, è dunque possibile scoprire quali sono le province piemontesi più care e quelle più economiche.

Alessandria e Biella le province più care

Al primo posto vi è un ex-aequo, quello tra Alessandria e Biella: nelle due province piemontesi, infatti, il prezzo medio di un servizio delle escort ammonta a 90 euro.

Appena inferiore è il prezzo medio registrato a Cuneo, ovvero 89 euro, al quarto posto troviamo invece Asti con una media di 85 euro.

Vercelli la provincia più economica

Andando ora a scoprire le 4 province piemontesi più economiche si possono citare anzitutto Verbania e Novara, dove il prezzo medio ammonta a 80 euro, appena inferiore è il prezzo medio di Torino, ovvero 79 euro; va detto che il capoluogo è sicuramente la provincia con il maggior numero di escort operative, ed è sufficiente visionare la sezione dedicata alle escort a Torino di un portale di annunci come Escortime per rendersene subito conto.

La palma di provincia più economica del Piemonte per quel che riguarda i prezzi medi delle escort spetta a Vercelli, dove questi servizi risultano molto più economici rispetto alle altre province: in quel di Vercelli, infatti, il prezzo medio è risultato essere di 66 euro, ben 24 euro in meno rispetto alle province più care.

I primati relativi all’intera Italia

Dando un’occhiata alle statistiche riguardanti l’intera Italia, le province più care in assoluto sono risultate essere Roma e Milano, con una media di 100 euro a servizio, mentre nella parte più bassa della classifica, quella che indica appunto le province più economiche, si è registrato un altro ex aequo, quello tra Rieti e Potenza, dove il prezzo medio ammonta a circa la metà, ovvero 53 euro.