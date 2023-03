Cuneo, per "Incontri d'autore" appuntamento con il pianista Pier Luigi Camicia

Domenica 26 marzo quinto appuntamento della rassegna primaverile di "INCONTRI D’AUTORE" nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15, alle ore 16

L'appuntamento è con PIANO RECITAL", Pier Luigi Camicia al pianoforte. In programma: Johann Sebastian Bach, Suite Inglese in La minore BWV 807 - Ludwig van Beethoven, Sonata op 13 in Do minore “Patetica” e Modest Musorgskij, Quadri da un’esposizione.

Pier Luigi Camicia è pianista nato: e pur il prestigio interpretativo e tecnico sono stati acquisiti e maturati da precocissima frequentazione dello strumento, all’alta scuola di insigni maestri. Inizia la carriera concertistica sulla scia di premi conseguiti in Concorsi Nazionali (Treviso) e Internazionali di grande prestigio, (Busoni, Ciani, Chopin) e con l’ammirazione e la stima di artisti quali Rostropovitch, Ferrara, Ciccolini. I suoi recitals in Europa (Germania Polonia e Svizzera) e negli Stati Uniti d’America (Salt Lake, Cleveland, Akron, Los Angeles, Fresno, etc) riportano sempre ampi consensi di critica e di pubblico. Particolare attenzione rivolge a repertori inusuali, in collaborazione anche con solisti e direttori di fama e con orchestre europee e americane; e insieme con Michael Flaksman, Angelo Persichilli , Felix Ayo, Nina Beilina e Alessandro Perpich l’attività cameristica diventa occasione di proposte musicali poliedriche e affascinanti. Titolare di cattedra al Piccinni di Bari dal ’73, chiamatovi dall’allora Direttore Nino Rota, Pierluigi Camicia è maestro di una schiera di talenti già alla ribalta del concertismo internazionale. Ha inciso musiche di Chopin, Giuliani, Faurè e Van Westerhout per la Abegg e Bongiovanni . E’ Direttore Artistico dell’Associazione AUDITORIUM di Castellana Grotte dalla sua fondazione, nell’anno 1974, che produce e organizza concerti cameristici e sinfonici e opere liriche, anche in forma di Teatrodanza, operine per ragazzi, rappresentate in molti teatri italiani (Belli a Spoleto, Ragusa, Siracusa, Catania). Nel 1998 ha fondato insieme a Vito Paternoster, che la dirige, l’orchestra barocca “La Lyra di Amphione”, formata dai migliori musicisti pugliesi versati nell’esecuzione filologica su strumenti d’epoca. Con essa ha prodotto numerosi eventi musicali (Dido & Aeneas di H. Purcell, la Messa in Si minore di J.S. Bach, lo Stabat Mater di P. Cafaro) che sono stati eseguiti per importanti associazioni concertistiche italiane. Recentemente l’orchestra è stata invitata nella stagione lirica del Comune di Bari per l’esecuzione dell’opera di Piccinni “La Cecchina o la buona figliola”. Nel 2002 e 2003 dirige artisticamente il “Talos Jazz Festival” a Ruvo di Puglia, uno dei più importanti Festival Jazz Italiani, ospitando artisti quali Giorgio Gaslini, Uri Caine, John Taylor e altri famosi interpreti italiani e stranieri. Dal 2003 è Direttore Artistico della Camerata Musicale Salentina di Lecce, la più importante Associazione Musicale del Salento e attualmente anche Consulente artistico dell’Orchestra sinfonica “OLES” di Lecce e del Salento. Tiene Masterclasses di pianoforte e musica da camera per Università in Usa (BWYU – Provo – UTAH, CSUF – Fresno – CALIFORNIA, WESLEYAN COLLEGE – Macon – GEORGIA, etc.) e in Festivals in Germania, Francia, Iugoslavia. Ha suonato per importanti Teatri, Orchestre e Associazioni concertistiche in Italia, tra cui La Scala a Milano, il Teatro Verdi a Trieste, L’Ente Lirico Sinfonico a Cagliari, il Bellini di Catania, La Fenice di Venezia, e regolarmente in Germania, Spagna e Francia. Ha ricevuto nel 2000 il Premio per la Musica “NUNZIO FRENI”. Nel 2007 è stato nominato, dal Ministro per l’Università, “per meritata fama” Direttore del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, e confermato per il triennio successivo. Attualmente tiene Masterclass annuali di pianoforte e musica da camera all’Accademia Ludus Tonalis di Riano (RM) e all’European Arts Academy Aldo Ciccolini di Trani (BAT).