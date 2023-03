Domenica 26 marzo il Concerto del Trio: Marsiona Bardhi, Christiana Coppola e Francesca Leonardi

La rassegna dei “Salotti musicali” al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4 Saluzzo) si concluderà domenica 26 marzo, alle 17, con l’esibizione del Trio formato dalle musiciste Marsiona Bardhi al violino, Christiana Coppola al violoncello e Francesca Leonardi al pianoforte.

Il programma prevede opere di Dimitrij Shostakovich: Trio n. 2 op. 67 e di Felix Mendelssohn: Trio n. 1 op. 49.

Il trio, tutto al femminile, si è costituito appositamente per la stagione 2022/23 del progetto “I Conservatori in Piemonte”. Sia Marsiona Bardhi, che ha conseguito nel 2022 la laurea magistrale con il massimo dei voti, che Christiana Coppola, brillante laureanda, vantano numerosi riconoscimenti oltre ad una già solida esperienza concertistica quali soliste, in ensemble da camera e con orchestra. Le due musiciste saranno supportate magistralmente dall’affermata concertista Francesca Leonardi (che ha recentemente inciso per la Deutsche Grammophon l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven in duo con la violinista Francesca Dego).

Le due allieve hanno partecipato a numerosi gruppi da camera formati dalla docente, instaurando un rapporto profondo sia professionale che umano con l’obiettivo di affrontare repertori, che uniscano l'esuberanza giovanile alla maturità data dall'esperienza.

Il concerto è organizzato dall'associazione "Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero" di Saluzzo e dall'associazione "Toret Artist Tre Sei Zero” di Torino, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio del Comune di Saluzzo.

L’evento rientra nel calendario del tour “I Conservatori in Piemonte” realizzato da Toret Artist Tre Sei Zero, in collaborazione con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara

Ingresso libero.

Prenotazioni al link: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/salotti-musicali-trio-di-violino-violoncedllo-pianoforte/176