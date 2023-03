Giornate FAI di Primavera e il castello della Manta: la sua storia e architettura e i protagonisti che l’hanno abitato

Giornate FAI di Primavera 2023: il castello della Manta, bene FAI della Provincia di Cuneo, sarà aperto nella due giorni di festa dedicata al patrimonio italiano: sabato 25 e domenica 26 marzo, dalle 10 alle 18 con due tipologie di percorso. Partenze ogni mezz'ora. Prenotazioni su www.giornatefai.it cercando Castello della Manta.

Chi erano i proprietari del Castello che si sono succeduti nei secoli? Quali e quanti cambiamenti hanno realizzato? Come si svolgeva la loro vita? Per chi desidera immergersi in questo racconto, è proposto un percorso più approfondito accompagnato dalle guide FAI nei vari ambienti, per conoscere i protagonisti del maniero, coloro che lo hanno abitato e cambiato volto alla dimora, nata nel XIII secolo come avamposto militare, trasformata nel Quattrocento dall’ illuminato Valerano, signore e reggente del Marchesato di Saluzzo, fino ad arrivare alla donazione al FAI da parte della contessa Elisabetta De Rege Provana.

L’itinerario, 75 minuti circa, permetterà così di raccontare le modifiche fatte nel tempo e i restauri a cura del Fondo Ambiente italiano. “Un lavoro che progressivamente si aggiorna – sottolinea Silvia Cavallera, property manager del bene - C’è infatti la novità che si troverà nella camera da letto di Michele Antonio, dove si è concluso il restauro a carico del pavimento, il più prezioso. Un cantiere in atto finanziato dalla Fondazione CrTorino, come il pavimento del Salone delle grottesche e che, durante questa primavera, sarà oggetto di una serie speciale di visite e di approfondimento anche sull’ attività dei restauratori”.

Parallelamente, c'è un secondo itinerario pensato per chi desidera una visita più breve. E’ un percorso in cui si verrà accompagnati da una schiera di “apprendisti ciceroni”. Al sabato mattina: una quarantina del liceo Bodoni di Saluzzo, la domenica, una sessantina del Liceo Peano Pellico di Cuneo con il compito di guidare nel tour di visita consueto del castello, dalle cantine alla sala baronale, al piano del Cinquecento. “Sicuramente una bella esperienza per questi giovani studenti fatta dell’emozione di essere guida, che non tralascia però la preparazione e che sarà ugualmente molto interessante per i visitatori”.

Grazie alla collazione con il Consorzio Vini del Saluzzese per tutti, ci sarà la possibilità di un assaggio di vini nel giardino del Castello. Per chi è iscritto al FAI o si iscrive al FAI nelle Giornate di Primavera si aggiungono due opportunità. La visita del giardino in un percorso dedicato e la possibilità di degustare i prodotti di Chialvamenta Pancalieri.

Confermata l’importante collaborazione con Csea ( Consorzio Servizi Ecologia Ambiente), presente al castello nella due giorni FAI, per momenti di focus sul valore della raccolta differenziata indirizzata al maggior benessere e salvaguardia del nostro habitat futuro.

Per ulteriori info: Telefono: 0175 87822

Per chi è interessato alla visite del Castello della Manta domenica 26 marzo, si ricorda che nella mattinata si svolgerà la Mezza Maratona del Marchesato che coinvolgerà Saluzzo, Manta, Lagnasco, Verzuolo portando modifiche alla viabilità. Occorrerà arrivare in loco in anticipo rispetto all’orario di prenotazione, perché sono previsti percorsi di deviazione per entrare nei paesi coinvolti dalla manifestazione sportiva.