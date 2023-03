Saluzzo: in scena “Cassandra in manicomio” con la Compagnia del Circolo degli Artisti di Torino

Cassandra in manicomio con la la Compagnia del Circolo degli Artisti di Torino

Nell’ambito della rassegna “Storie di (dis)pari opportunità” organizzata dal Comune e Consulta, dedicata alla donna e alla parità di genere, domani mercoledì 22 marzo, alle 21, al cinema teatro Magda Olivero va in scena “Cassandra in manicomio” con la Compagnia Circolo degli Artisti di Torino, ente culturale tra i più antichi d’Italia , fondato nel 1847 a Torino, riconosciuto come ente morale.

La serata è a cura della Di.A.PSI, Associazione Difesa Ammalati Psichici di Fossano - Saluzzo – Savigliano, composta da famigliari di malati di mente, volontari e quanti sono sensibili ai gravi problemi della patologia mentale. Ingresso libero.

La rassegna "Storie di (dis)pari opportunità" continua venerdì 24 marzo alle 18, con la presentazione di “Sguardi”, volume a cura di "Mai + Sole” a “Trame di Quartiere” alla ex caserma Musso.

Infine, martedì 28 marzo, ancora in collaborazione con la biblioteca civica per “Trame di Quartiere”, alle 18 la giornalista Tiziana Ferrario presenterà il libro “La bambina di Odessa. La battaglia di una madre, la promessa fatta a un figlio”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: cultura@comune. saluzzo.cn.it oppure 348- 070799.