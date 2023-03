Busca: domenica appuntamento con il Campionato Regionale Supermoto

Domenica 26 marzo il Circuito Internazionale di Busca ospiterà, sotto la guida del Moto Club Busca e dei gestori della pista, la prima prova del Campionato Interregionale Lombardia-Piemonte e Liguria Supermoto, che vedrà al via un centinaio di partenti, suddivisi in varie categorie.

Nel corso delle premiazioni verrà assegnato al detentore del giro più veloce ed al vincitore assoluto di ogni categoria il “Memorial Enrico Veglia”, che verrà consegnato dai familiari dello sfortunato pilota maglianese, deceduto nel 2020 a seguito di una grave malattia.

Sicuramente le tantissime manche in programma offriranno spettacolo ed emozioni con salti e sorpassi spettacolari, staccate mozzafiato e tanto agonismo, messo in mostra non solo dai piloti più smaliziati, ma anche da coloro che si affacceranno per la prima volta sulla scena agonistica.

L’evento precederà di circa un mese il Gran Premio del Piemonte, gara valida per il campionato mondiale Supermoto che avrà luogo sulla stessa pista in data 29/30 aprile.