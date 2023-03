I giovani della Valle Bronda incontrano Franco Graglia: “Noi al centro della politica per creare il nostro futuro”

“È più difficile parlare davanti ad una platea così numerosa di giovani che in Consiglio regionale, perché voi siete il futuro ed ogni parola che vi trasmettiamo ha un peso ed un valore molto grande”.

Con queste parole Franco Graglia - Forza Italia, Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte - si è rivolto i molti giovani della Valle Bronda, che hanno chiesto di poter organizzare un incontro a Pagno per saperne di più di questo mondo della politica che sembra così lontano dalle giovani leve, ma che in realtà chiedono solo di conoscerne più da vicino i meccanismi e le prassi.

A parlare della loro esperienza, oltre a Graglia, i molti giovani amministratori dei tanti Comuni della provincia Granda, nonché Claudio Capitini - responsabile di Forza Italia in Valle Bronda che ha organizzato l’incontro -, Massimo Antoniotti - consigliere della Provincia di Cuneo - e Matteo Morena, commissario provinciale Giovani di Forza Italia.

“Non siamo qui ad insegnare niente a nessuno - ha detto Graglia rivolgendosi ai giovani -, anche perché i valori che bisogna avere per fare politica, non si insegnano: umiltà, passione ed impegno per aiutare gli altri ed il proprio territorio. Queste sono le cose che più danno soddisfazione a chi, come me, gira tutto il Cuneese per incontrare cittadini, associazioni e amministratori per mette a loro disposizione la mia esperienza ed il mio lavoro. Perché ricordatevi che nella politica, come in ogni altro frangente della vita, quello che conta e che fa la differenza sono sempre le persone. E questo è l’unico consiglio che posso darvi: seminate bene con onestà e gentilezza e ne ricaverete frutti che vi renderanno orgogliosi di voi stessi”.