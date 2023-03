M5S in piazza anche a Cuneo contro l'introduzione dei sottosegretari regionali

Tornando a bomba al proprio identitario cavallo di battaglia, il Movimento 5 Stelle è impegnato in una presenza nelle principali città piemontesi per rendere edotti i cittadini, attraverso banchetti e volantini, sulle intenzioni della maggioranza di centrodestra.

A prima firma Paolo Bongiovanni è infatti in discussione nelle prossime ore in seduta permanente H24 la proposta di legge che prevede la modifica dello Statuto comunale con l'introduzione di quattro figure di sottosegretari a supporto della Giunta.

Anche a Cuneo, il consigliere Ivano Martinetti è stato presente sabato 18 marzo in corso Nizza con gli attivisti cittadini per distribuire allegoriche banconote dal "valore" di 10 milioni di euro, con l'effigie del governatore Alberto Cirio , a simbolica denuncia degli aumenti di spesa previsti con l'introduzione delle nuove figure.

Come detto, proprio sul primo passaggio in aula della modifica legislativa, l'assemblea consiliare è stato convocata in una seduta fiume per tutta la settimana, dato che le opposizioni hanno depositato sulla partita centinaia di emendamenti.