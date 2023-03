Cuneo, focus sulla Cardiochirurgia con l'AO S. Croce e Carle

“La metamorfosi della Cardiochirurgia: innovazione e sostenibilità” è il tema del convegno promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in programma a Cuneo sabato 25 marzo, ore 9-13, presso la sede dell’Unione industriale (via Vittorio Bersezio 9).



“Oggi la Cardiochirurgia è di fronte a scelte importanti da dovere affrontare. Il mondo sta cambiando con una velocità che fino a poco tempo fa non era immaginabile - si legge nella brochure predisposta dagli organizzatori, che citano Francesco Musumeci - . Anche la Cardiochirurgia non è esente da questi cambiamenti e la velocità dell'innovazione tecnologica impone nuove e più grandi sfide da dovere affrontare che saranno determinanti per il futuro di questa specialità”.



Interessanti, tra gli argomenti della prima sessione, gli aspetti relativi alle novità in Cardiochirurgia, al riferimento all’ospedale Hub innovativo e alla rete delle Cardiochirurgie. La seconda sessione sarà invece dedicata alla sostenibilità, con interventi sull’heart team (la “squadra del cuore”) per l’appropriatezza della cura, sul ruolo di arbitro dell’anestesista, alla sostenibilità nel sistema (con il ruolo del Piano Nazionale Esiti).



Responsabile scientifico dell’evento, rivolto a medici, infermieri e altre figure sanitarie, è Maurizio Roberto direttore della struttura complessa Cardiochirurgia del S. Croce e Carle (che fa parte del Dipartimento di Emergenza e delle Aree Critiche diretto da Giuseppe Coletta).