A Manta la rassegna "In Scena" al via con uno spettacolo comico medioevale

Sabato 25 marzo alle 16 del pomeriggio a Santa Maria del Monastero di Manta prenderà vita il primo spettacolo della rassegna "In Scena" organizzata dal Comune di Manta insieme alla Compagnia Primoatto ed Acb Eventi. E' la prima stagione teatrale del Comune, che si protrarrà da marzo a novembre.

Si inizia con "La vera storia di San Giorgio e il Drago", uno spettacolo adatto alle famiglie in cui la storia di San Giorgio e il drago verrà raccontata dai tre protagonisti della storia che ce la faranno scoprire differente da come la ricordavamo.

Molte sono le particolarità dello spettacolo: la prima che i tre personaggi sono interpretati da un unico attore; la seconda che si vedranno in scena delle maschere artigianali che faranno vivere in maniera ancora più vera i personaggi. Terzo, aggiunge Anna Chiara Busso, “ci sarà da ridere, perchè lo spettacolo è un comico medioevale".

L'artista è un giovanissimo Federico Fauro che ha portato il suo San Giorgio in tournée estiva lo scorso anno sul territorio nazionale nei borghi e nei festival storici. Attualmente studente all'ultimo anno dell'Atelier Fisico Philp Radice, è molto emozionato per la data in previsione a Manta, dove debutterà con una versione nuova e più completa dello spettacolo.

“Ho scelto questo spettacolo per la rassegna “In Scena” per due motivi principali: il primo, che il tipo di spettacolo si sposa benissimo con la location di Santa Maria. E' importante che ogni spettacolo trovi la sua giusta cornice per risaltare al meglio e sono certa che in questo caso abbiamo fatto centro. In secondo luogo era importante dare la possibilità ad un ragazzo giovane che sta testando il suo spettacolo di rivolgersi ad una platea nuova. Credo fortemente nel valore delle piccole produzioni indipendenti e gli spettacoli che ho visto in precedenza degli studenti dell'Atelier fisico Philip Radice hanno sempre proposto lavori di grande cura e qualità! Non vedo l'ora di avere Federico e il suo Drago qui da noi! ".

Biglietto unico al costo di 5 euro. Prenotazioni al numero wapp 351/9038507