700 studenti in Polonia visitano gli orrori della Shoah. C’era anche il Liceo Giolitti Gandino di Bra

Viaggio “pro-memoria” in Polonia per 700 studenti provenienti da diverse regioni italiane tra i quali anche ragazze e ragazzi del Liceo Giolitti Gandino di Bra.

L’Amministrazione comunale di Alba, da molti anni, sostiene il progetto attraverso l’Ufficio della Pace. Per questo ha voluto esserci anche il primo cittadino Carlo Bo, tra i 340 alunni delle classi quinte degli istituti superiori albesi. Con lui c’erano il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, l’assessore Lorenzo Barbero e il consigliere Elena Di Liddo.

Infine l’arrivo al campo di Auschwitz (foto di Massimiliano Stenta) per visitare i Blocks, la camera a gas, il forno crematorio, le prigioni ed il museo storico; per poi finire a Birkenau (Auschwitz II) e osservare la zona delle baracche, dei forni, della baracca di ricevimento e della zona Canada.

Così il sindaco di Alba, Carlo Bo: «È un’esperienza che sono contento di aver potuto condividere con tanti nostri studenti e che dovrebbero fare tutti per comprendere appieno uno dei periodi più bui e drammatici della nostra storia, vedendo con i propri occhi quello che esseri umani sono stati in grado di infliggere ad altri esseri umani. Non scorderò mai il silenzio assordante di quei luoghi».